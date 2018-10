con cui nel 2015 i carabinieri della Compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania, hanno fatto luce su un giro di estorsioni ai danni delle aziende vitivinicole operanti a Castiglione di Sicilia. A mettere le mani sul fiorente settore sarebbe stato il clan Brunetto. Alla sbarra, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga, Emilio Aramis, Giuseppe Calandrino, Salvatore Del Popolo, Gaetano e Giuseppe Lo Monaco, Salvatore Pagano, Alfio Papotto, Luca Daniele Zappalà e soprattutto il giarrese Carmelo Olivieri, considerato dagli inquirenti il reggente del clan Brunetto dopo la scomparsa, nel 2013, del boss Paolo Brunetto.L'unico a sottoporsi all'esame è stato Salvatore Del Popolo, accusato di associazione mafiosa ed estorsione. L'uomo ha detto ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Roberto Passalacqua, di non essere il “Turi Scarzelletta” a cui si fa riferimento nelle intercettazioni. Ha ribadito, inoltre, di non conoscere la quasi totalità degli imputati, tranne quelli residenti nel proprio comune, a Castiglione di Sicilia. Del Popolo, che ha un solo precedente per rissa per il quale ha ottenuto la riabilitazione, ha riferito di aver sempre lavorato per il depuratore e di aver sempre avuto ottimi rapporti di vicinato con i titolari delle tenute Vagliasindi e Tornatore. Il difensore Michele Pansera ha prodotto la sentenza emessa dalla Cassazione che annullava con rinvio la misura di prevenzione, non essendovi prova che Salvatore Del Popolo sia il Turi Scarzelletta indicato dall'accusa. Nella prossima udienza, fissata per il 27 novembre, saranno sentiti i primi testimoni della difesa.Prende il nome da una strada del Comune di Castiglione di Sicilia, via Santa Barbara, dove risiedono buona parte degli indagati, l'inchiesta antimafia sfociata nel 2013 nell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 soggetti. A dare impulso alle indagini, nate dopo una serie di denunce su danneggiamenti subiti dalle aziende vitivinicole del territorio, è il summit organizzato il 4 aprile del 2013 a Giarre, nella stalla di Vico Costanzo di proprietà di Carmelo Olivieri, punto di riferimento del clan Brunetto. I carabinieri della Compagnia di Randazzo vi arrivano seguendo le tracce di Vincenzo Lomonaco, all'epoca sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, e ritenuto il referente del clan Brunetto per l'area pedemontana. Un incontro organizzato per dirimere una serie di tensioni esplose tra affiliati. Dall'attività investigativa emerge come il pizzo alle fiorenti aziende del vino, insieme all'attività di spaccio di stupefacenti, costituissero le principali fonti di guadagno del gruppo. Gli imprenditori che non si piegavano alle richieste del clan subivano ingenti danni economici, a partire dal taglio dei vitigni.