Un'autentica 'bomba d'acqua' che ha reso difficoltoso spostarsi in auto, con le strade trasformate in 'fiumi' con la pioggia che ha risalito i marciapiedi invadendo anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco.Provincia flagellata dal maltempo. A Capomulini, borgo marinaro acese, strade trasformate in veri torrenti.Non si contano gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati in tutta la provincia. In piazza Currò, dei rami sono crollati su alcune macchine posteggiate.Al Villaggio santa Maria Goretti torna l'acqua alta. Dopo gli allagamenti di ieri, il nubifragio di oggi ha ripiombato il quartiere nel caos, con acqua alta un metro che arriva fin dentro le case. È dunque scattata la protesta, con alcuni cittadini infuriati che hanno bloccato la strada per l'aeroporto. Sul posto la polizia.Automobilisti intrappolati all'interno di una Pandain piazza Carlo Alberto che si è completamente allagata. Hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco.. Allagamenti anche nella zona della stazione e vicino ai terminal dei busTanti i disagi nel centro storico. Odissea per gli automobilisti che percorrono via Etnea (VIDEO)