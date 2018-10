. Invece, con il forte temporale di ieri, quando in poco meno di due ore si è riversata sulla città una ingente quantità di pioggia, l'incubo è tornato. Acqua alta fino a un metro, in certi casi, e paura, tanta. ùcontro l'amministrazione comunale e la mancata pulizia dei tombini. “Alcune settimane fa – racconta a Livesicilia Salvo Romano - abbiamo fotografato e segnalato che i tombini non erano stati puliti, stesso discorso per le caditoie che hanno assicurato, in passato, che il Villaggio non si allagasse”. I residenti sono comprensibilmente nervosi: “Il Comune non è intervenuto, il risultato è sotto gli occhi di tutti: il villaggio Goretti si è allagato completamente”. “Chiediamo con forza – dice Romano in rappresentanza dei residenti – che il Comune intervenga e si ricordi, alla fine di ogni estate, di pulire il torrente Forcile e i tombini del Villaggio”.del torrente Forcile, almeno secondo l'assessore alla Protezione civile, Alessandro Porto. "Al di là del fatto che quello di ieri è stato sicuramente un evento straordinario - spiega Porto - non è stato il cattivo funzionamento dei tombini e delle caditoie a causare l'allagamento della zona, ma l'assenza di manutenzione del torrente Forcile e del canale Arci, dove le acque dovrebbero defluire". L 'assessore ricorda come vi sia una sentenza del Tar che evidenzia la responsabilità dell'Irsap sulla pulizia del canale e non dell'amministrazione. Che comunque si è mossa immediatamente, ieri, per attenuare i disagi e liberare le strada da acqua e fango.della Protezione civile e dei vigili del fuoco per liberare il quartiere. Purtroppo - prosegue - per quanto riguarda i tombini, con il cambio di amministrazione si è verificato un intoppo nella gara, che avrebbe dovuto essere celebrata in primavera. Oggi stiamo operando - aggiunge - e la direzione ha già avviato le procedure, ma occorrono 45 giorni". Stamattina, intanto, è stato attivato un coordinamento tra le direzioni Manutenzioni, Protezione civile e Ambiente per avviare la pulizia profonda delle caditoie, in particolare quelle della zona sud e del viale Kennedy. Azione che proseguirà in tutta la città. Non solo buona parte della zona industriale si è allagata , ma veri e propri laghi sono ancora presenti. Così si mostrava oggi, ad esempio, la via Agosta, impossibile da percorrere. Un problema, quello dell'area industriale, noto all'amministrazione comunale. tato da aver spinto il sindaco Pogliese, tra i primi atti della sua sindacatura, ad organizzare un vertice sulla delicata zona e decidere di incrementare le somme previste dal Patto per Catania . I quindici milioni previsti dal patto per Catania per la zona industriale, verranno incrementatI da risorse aggiuntive significative che verranno prelevati dai ribassi d'asta, al fine di intervenire in maniera ancora più radicale per risolvere le annose questioni legate all'agibilità della grande area in cui sono insediate le maggiori aziende produttive etnee", - ha detto il primo cittadino. Giuseppe Arcidiacono, nella lunga intervista alla nostra testata. "Il nostro scopo - sottolinea Arcidiacono - è ottenere i finanziamenti per il dissesto idrogeologico, tramite la piattaforma Rendis, che ci permetterebbe di risolvere il problema alla base. Il problema è infatti dovuto al fatto che l'acqua raccolta nel collettore, che raccoglie le acque a nord della città e che passa da Misterbianco prima di arrivare alla zona industriale - prosegue - non le smista nel canale di gronda, che non funziona, e quindi tutto si riversa in mare. La zona industriale si allaga - evidenzia - perché le pompe non riescono a drenare". L'assessore ha richiesto un incontro con il presidente Musumeci proprio per ottenere i fondi della piattaforma Rendis, "Anche perché - aggiunge - abbiamo i progetti pronti per il collettore, e possiamo ottenere i fondi".