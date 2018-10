Lanciano uova contro i passanti: denunciati

Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per il reato di getto pericoloso di cose, i catanesi B. F. I., classe 1998 e R. F. D. classe 2000. A seguito di segnalazione giunta su linea 112, gli operatori delle Volanti si sono recati in zona Piazza Santa Maria di Gesù dove hanno bloccato due giovani i quali, a bordo di un motociclo, si erano resi responsabili di lancio di uova verso alcuni passanti. Pertanto, si è proceduto alla denuncia dei due ragazzi e, al sequestro dei motocicli in quanto sprovvisti di copertura assicurativa.