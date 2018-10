Il traffico è stato deviato in direzione di via Oberdan.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e stanno bonificando la zona. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme.

Traffico in tilt in via Umberto all'altezza con l'incrocio di Via Grotte Bianche: un furgone spazzatore della Dusty hanno preso fuoco danneggiando un'auto. Il conducente del mezzo della nettezza urbana era alla guida quando si è accorto del fumo che proveniva dal motore.