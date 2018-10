Uno sfogo quello di un penalista che si è ritrovato a dover lavorare nel palazzo di giustizia di via Crispi dove, come ieri, si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto dell'edificio. Una provocazione quella lanciata dall'avvocato al Ministro della Giustizia che oggi si trova a Catania per partecipare al congresso nazionale forense ospitato nella suggestiva chiesa di San Nicolò l'Arena . Un modo, forse, anche per denunciare le condizioni in versa l'immobile e in cui si celebrano ogni giorno moltissimi processi. E "piove" non solo nel corridoio centrale ma anche in alcune aule, come la quarta. Ieri un avvocato è addirittura entrato con l'ombrello aperto per evitare di bagnarsi. Uno scatto, ironico certo, ma che dopo il tam tam sui social ha provocato molta indignazione tra gli avvocati del foro di Catania. E torna alla ribalta il tema dell'inadeguatezza dell'edilizia giudiziaria a Catania. E soprattutto della sicurezza dei luoghi in cui lavorano gli operatori della giustizia.