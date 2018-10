, in ordine al reato di evasione. Nello specifico, intorno alle ore 01:45, il personale delle Volanti, in via Vittorio Emanuele, ha proceduto al controllo di un giovane, il quale risultava essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Pertanto, lo Scordino è stato arrestato per il reato di evasione e, dei fatti è stato informato il P.M. di turno, il quale, ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissimo.