Non cessa l’attenzione delle Forze dell’Ordine sul quartiere San Berillo Vecchio: in concomitanza con un’attività di censimento degli immobili della zona, curata dalla Polizia Municipale, è stata predisposta dal Questore Alberto Francini un’incisiva azione di controllo di tutta l’area, caratterizzata da un dedalo di vie e da abitazioni fatiscenti, i cui proprietari risultano difficilmente reperibili. All’attività hanno preso parte equipaggi della Polizia di Stato, anche con unità cinofile antidroga e antiesplosivo del Reparto a Cavallo, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, ed, ancora, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nell’occasione, sono state identificate 26 persone, controllati 300 veicoli anche con l’ausilio di moderni mezzi tecnici a disposizione delle Forze dell’Ordine, elevate contravvenzioni al C.d.S., con particolare attenzione alla circolazione dei veicoli sprovvisti di assicurazione obbligatoria e all’uso del telefono durante la guida. La Guardia di Finanza ha inoltre provveduto al controllo di diversi esercizi commerciali contestando sanzioni per un totale di 4.500,00 Euro a causa della mancata emissione di scontrini fiscali. L’attività rientra nel piano di monitoraggio e controllo delle aree che evidenziano maggiori criticità sotto il profilo dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, e su cui si concentra da tempo l’attenzione delle Forze dell’Ordine.