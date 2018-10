Il provvedimento è necessario per consentire alla Procura della Repubblica di Siracusa di effettuare le operazioni peritali in seguito ad un sinistro stradale. La chiusura si protrarrà per alcune ore durante le quali tutti i veicoli diretti a Sud potranno percorrere la Tangenziale Ovest di Catania fino alla strada statale 114 “Orientale Sicula” e percorrere quest’ultima fino a Lentini, dove sarà possibile reimmettersi in autostrada.