in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP, ha tratto in arresto il giovane C.L. di anni 20, resosi responsabile dei reati di "maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata" nei confronti della propria madre e della sorella disabile fin dalla nascita.coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla locale Sezione di P.G. Polizia di Stato - che ha fatto luce sui continui maltrattamenti fisici e psicologici perpetrati ai danni della madre e della sorella e reiterati nel tempo; in particolar modo, il predetto giovane mediante ripetuti atti di violenza nei confronti della propria madre, consistenti in schiaffi, spinte e mani nella gola, la costringeva a consegnargli il denaro necessario per l'acquisto di sostanze stupefacenti e talvolta ad accompagnarlo a comprare la predetta sostanza.i suppellettili della casa, al danneggiamento dei vetri delle porte dell'abitazione, alle minacce con le armi nei confronti sia della madre che della sorella disabile, financo ad arrivare a sequestrare le due donne all'interno dell'abitazione vietando loro di uscire dalle rispettive camere da letto. Dopo le formalità di rito il ventenne è stato condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza a disposizione dell'A.G.