C’è anche il suo nome infatti nell’elenco degli indagati dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 29 persone emessa dalla Gip di Milano, Emanuela Cannavale. La polizia milanese ha arrestato il padre dell’imprenditore catanese ucciso, il catanese Maurizio Ponzo, e Marco Cademartori. Quest’ultimo è il socio in affari di Salvatore Ponzo. I due infatti erano titolari della società “Tierra Nuestra Latina” specializzata in import/export di Ananas.Tanto è che lo scorso marzo, gli investigatori della Squadra Mobile di Milano, con la collaborazione dell’ufficio Dogane di Livorno al molo Darsena Toscana ovest, nel porto di Livorno sequestrano 215 chilogrammi di cocaina occultati all’interno di alcune casse di ananas contenute in due differenti container.ha consentito di accertare l’organizzazione di almeno altre due importazioni di sostanza stupefacente, di imprecisato quantitativo, di cui una verosimilmente andata a buon fine, dal mese di ottobre 2017 al mesi di marzo 2018”. Gli investigatori tengono a precisare "che i destinatari delle spedizioni frutta sono totalmente estranei all'inchiesta".Gli investigatori della Narcotici della Squadra Mobile, attraverso anche il supporto di microspie e telecamere, riescono a risalire ai fornitori dei “take away” dello spaccio. L’inchiesta porta fino Barcellona dove sono stati eseguiti anche degli arresti (con la collaborazione della Guardia Civili) da parte degli uomini guidati dal Questore di Milano, Marcello Cardona. Nel corso del blitz sono state eseguite diverse perquisizioni. E anche in questo caso torna il collegamento con la criminalità catanese. Infatti(con precedenti per omicidio, droga e mafia) è stato trovato in possesso di circa 28 chili di hashish, un chilo e 700 grammi di cocaina, due pistole clandestine, un silenziatore per arma corta e 18 cartucce.Il gruppo avrebbe avuto il monopolio dello smercio di cocaina nel quartiere Bonola di Milano, con diversi punti di spaccio che offrivano un “servizio” ininterrotto dalle 10 alle 24, sette giorni su sette. E inoltre avrebbe operato anche a Robbio, piccolo comune della provincia di Pavia. Nel corso delle indagini la Squadra Mobile ha eseguito nove arresti in flagranza e sequestrato 4 chili di cocaina.