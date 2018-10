(GUARDA VIDEO). C'è chi - oggi pomeriggio - prima di entrare in aula ha aperto l'ombrello per evitare di bagnarsi.

La via Etnea si è trasformata in un torrente e tanti sono stati i disagi per i negozianti del centro storico. Allagamenti si sono verificando in diverse zone della città. Molti i disagi per gli automobilisti nella zona della Circonvallazione. Infiltrazioni d'acqua anche all'interno del palazzo di giustizia di via Crispi a Cataniadella zona di Santa Maria Goretti e dell'aeroporto di Catania, da sempre soggetta ad allagamenti. La Protezione Civile aveva diramato lo stato di allerta arancione. Il consiglio è quello di limitare gli spostamenti.- anche in via Re Martino, nei pressi di piazza Bovio.