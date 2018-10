Questo uno dei volti di San Cristoforo. Un spaccato drammatico che emerge non dalle parole di un sociologo ma da quelle di un pentito nel corso di un processo. Sebastiano Sardo, detto Occhiolino, conosce molto bene le questioni legate alla droga e soprattutto è uno “cresciuto nel quartiere” . Molti anni della sua vita li ha dedicati agli stupefacenti, diventando uno dei trafficanti catanesi più in vista. Anche fuori dai confini etnei. Come dimenticare il suo nome tatuato sul braccio di un pusher messinese. I due sono figli di Franco Crisafulli, detto “Cacazza”, esponente del clan Cappello-Carateddi e con un passato nelle file dei Santapaola. Molti degli imputati scelsero il rito abbreviato che si è già concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione . Quello in cui invece è stato chiamato a deporre “Occhiolino”, collegato in video conferenza da un sito protetto, è il processo ordinario di secondo grado.“Erano sfruttati, signor giudice, perché erano dei ragazzi di strada, sfruttati per cinquanta euro al giorno. Li mettevano negli angoli per guadagnarsi cinquanta euro al giorno. Non facevano parte di nessuna organizzazione. Le vedette erano pagate a cinquanta euro al giorno e gli spacciatori a centocinquanta al giorno. Erano tutti ragazzi sfruttati per cinquanta euro, settanta euro al giorno, cento euro, ma non erano affiliati a questa famiglia - ribadisce Sardo mentre risponde alle domande della Pg Gambino - Gli unici affiliati al clan Cappello erano Giovanni e Filippo Crisafulli. Poi tutti gli altri - afferma ancora - erano ragazzi sfruttati per spacciare”. Forse qualcuno spaccia per portare qualche spicciolo a casa. Ma la maggior parte lo farebbe per altro. “Quasi tutti lo facevano per droga, per fumare. Erano quasi tutti tossici. Erano dei ragazzi che si facevano avanti loro stessi per lavorare - racconta il pentito - perché avevano bisogno di guadagnare qualcosa”.“Si prendevano a chiunque per spacciare, non guardavano niente. Gli interessava solo che conoscevano la polizia, che sapevano le macchine della polizia quali erano, erano buoni per avvisare quando entrava la polizia. Solo questo”, spiega Sardo alla Corte. “Insomma gli interessava gente spetta va -dice il presidente Pivetti - chiamiamola così, in dialetto siciliano”.