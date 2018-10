da venerdì scorso hanno deciso di intraprendere l'eclatante azione contro il licenziamento, scattato lo scorso 30 settembre.

Sono in totale sei e il loro posto è stato preso da altri lavoratori, provenienti dall'Ipab Cristo Re e chiamati, con avviso pubblicato sulla gazzetta amministrativa, secondo la procedura di mobilità dal commissario Santo Primavera . Una scelta contestata dai lavoratori che, sostenendo l'irregolarità della procedura hanno presentato un esposto alla Procura. due infermieri. La denuncia è di uno dei lavoratori sul tetto. "Ci sono due infermieri provenienti da una cooperativa - afferma - che stanno svolgendo il servizio. Inoltre - prosegue - ci sarebbero altre ditte esterne che starebbero eseguendo dei lavori all'interno dell'Ipab. Vorremmo capire come sia possibile che, da una parte ci licenziano e dall'altra assumono altre persone".essenziale. Così almeno afferma il commissario. "In ottemperanza al divieto di assunzione - dichiara a LiveSicilia - sancito dalla legge regionale e in adempimento della legge, ripartirà la procedura di mobilità per gli infermieri professionali, categoria D, in conformità alla pianta organica dell'Ipab., Una volta scaduta, lo scorso 30 settembre, la proroga tecnica con Alma (agenzia di lavoro interinale attraverso la quale sono stati assunti i lavoratori che oggi sono sul tetto a protestare ndr), gli uffici dell'ipab, per garantire il pubblico servizio essenziale per gli ospiti della struttura, nelle more dell'espletamentodella procedura di obilità, hanno affidato il servizio infermieristico, secondo le procedure di gara del codice dei contratti e nel rispetto del principio di economicità, ad una cooperativa per un periodo limitato di 60 giorni".Primavera, comunque, annuncia un prossimo incontro in Prefettura. "Ho chiesto un incontro al Prefetto - aggiunge - che si terrà nei prossimi giorni, perché capisco le esigenze dei lavoratori ma non si può strumentalizzate l'Ipab quando queste persone hanno un rapporto contrattuale con Alma"."Restiamo qui - affermano. Non scenderemo neanche se ci dovesse convocare la prefettura, cosa che non è ancora accaduta, Chiediamo piuttosto che parli la politica - concludono - che la regione, il Comune e la Curia dicano qualcosa".al sindaco per chiedere immediato intervento.