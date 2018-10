Nella serata di ieri, gli agenti delle volanti durante i servizi disposti dal Questore Alberto Francini volti ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno del quartiere di Librino, tramite il fiuto dei cani “Vite” e “Maui”, condotti dai poliziotti della Squadra Cinofili, a seguito dell’accurata ispezione di uno stabile sito in viale Moncada rinvenivano e sequestravano a carico di ignoti una busta contenente 130 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata su un terrazzo, e ulteriori 210 grammi della medesima sostanza nascosti all’interno del vano ascensore.pertanto, veniva effettuata un’approfondita perquisizione a seguito della quale si rinveniva, occultata nell’intercapedine di una finestra, una busta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 110 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi. Turchetti è finito ai domiciliari. Nella stessa serata, gli agenti di Polizia delle volanti hanno arrestato il catanese Alessandro Mario Piazza (classe ’69) per il reato di furto aggravato. Nello specifico, Piazza, dopo aver rotto con un cacciavite l’antitaccheggio, ha rubato da un negozio di elettronica del centro commerciale “Porte di Catania” un videogioco del valore di 70 euro, ma subito, era stato inseguito e bloccato dal responsabile della sicurezza. Arrestato il taccheggiatore che è finito ai domiciliari.