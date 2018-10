(Associazione nazionale difesa consumatori e ambiente) in merito a quanto successo sabato scorso nell'aeroporto di Catania a 17 disabili di un pellegrinaggio a Lourdes organizzato da Unitalsi rimasti "prigionieri" per un'ora a bordo dell'aereo senza alcuna assistenza dopo il loro atterraggio, avvenuto alle 11, a bordo di un charter della Bulgarian. Il gruppo non riuscì subito a scendere dall'aereo perché il 'finger' si trovavano in un'aerea distante e non vi era la possibilità di scendere le carrozzine in maniera agevole.che ha avuto ripercussioni nei confronti dei passeggeri gravemente malati e chiede di indagare per 'abbandono di incapaci', perché questi episodi non debbano più ad accadere". "Riteniamo molto grave - conclude Consambiente - che persone incapaci di provvedere a sé stesse a causa di gravi problemi fisici e cognitivi, in violazione di precisi obblighi di custodia possano essere state abbandonate senza alcuna assistenza, determinando situazioni di panico diffuso e seri pericoli per l'incolumità degli stessi passeggeri". (ANSA).