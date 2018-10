hanno proceduto a un mirato controllo del territorio, nell’ambito del c.d. Modello Trinacria, privilegiando la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, delle violazioni al regime delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali e degli altri fenomeni d’illegalità evidenti. In particolare sono stati istituiti posti di controllo in questa via Zia Lisa e in via Gelso Bianco. Dai controlli eseguiti sono state controllate 17 persone e 101 veicoli, la maggior parte tramite il sistema Mercurio. Inoltre, sono state elevate 27 contravvenzioni al C. di S. di cui 4 per inottemperanza all’Alt Polizia, 5 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 5 per mancata revisione, altri 5 per mancato utilizzo del casco, 1 per uso di radiotelefono durante la guida e infine 7 per divieto di fermata e di sosta.Inoltre, è stata deferita in stato di libertà una persona per guida senza patente perché revocata a seguito di irrogazione di misura di prevenzione. Continuano i controlli nel rione San Giorgio, dove, un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, è stato sanzionato per occupazione del suolo pubblico senza concessione, mediante la collocazione di prodotti in esposizione che sono stati conseguentemente sequestrati e, devoluti ad enti benefici.Complessivamente, tra verbali di contravvenzione al C. di S. e quelli elevati nei confronti del suddetto esercente, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari ad euro 10.000 circa. Inoltre, si è proceduto al controllo di 7 soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare; fra questinon è stato trovato presso il proprio domicilio, una volta rintracciato l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione. Quest’ultimo, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, è stato rimesso momentaneamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.