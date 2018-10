. La nuova tournée parte dall’ultimo singolo “Mastro Geppetto” e continua tra i brani storici del rocker. On stage la formazione ormai consolidate composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso). E a completare il quadro di grande musica il “Quartetto Flegreo”, formatosi a Napoli nel 2002.di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. Il tour inizierà i primi giorni di novembre per terminare a metà dicembre, coinvolgendo molte città italiane. Le date già fissate in calendario vedono il debutto al Teatro Rossetti di Trieste (6 novembre).Auditorium), il 15 novembre a Genova (Teatro Carlo Felice), il 17 novembre a Torino (Teatro Colosseo), il 20 novembre a Napoli (Palapartenope), il 24 novembre a Verona (Teatro Filarmonico), il 25 novembre ad Aosta (Teatro Splendor), il 27 novembre a Milano (Teatro Arcimboldi), il 29 novembre a Roma (Parco della Musica – Sala Sinopoli), il 2 dicembre a Firenze (Teatro Verdi), il 6 dicembre a Catania (Teatro Metropolitan), l’ 8 dicembre a Bari (Teatro Team), il 10 dicembre ad Assisi (Teatro Lyrick), e l’11 dicembre a Cremona (Teatro Ponchielli). La produzione artistica del tour è curata da New Step, in collaborazione con Dimensione Eventi e Ventidieci.