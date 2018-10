Sabato gli uomini della

Polizia di Frontiera C/o l’aeroporto di Catania, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, riuscivano ad intercettare all’arrivo a Catania del volo AZ-1741 della compagnia Alitalia, i coniugi S.S e F.D., che, poco prima, in concorso fra loro si erano resi responsabili del reato di “furto aggravato”. I due avevano infatti commesso un furto in un noto negozio sito all’interno dell’aerostazione di Roma Fiumicino, rubavano una cintura in pelle del valore di circa 240 euro, eludendo le misure antitaccheggio che lo stesso negozio ne era munito.

I coniugi venivano trovati in possesso della refurtiva ed entrambi venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.