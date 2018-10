CATANIA - San Berillo, pusher finisce in manette. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Mali, Surakha Jiannko classe 1988, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti delle Volanti, nel corso dei controlli mirati alla repressione del reato di spaccio di stupefacenti nel quartiere San Berillo vecchio, si sono soffermati all’incrocio fra via delle Finanze e via Carro e, osservando oltre il muro che delimita le due vie hanno notato un uomo straniero in procinto di cedere a un giovane di nazionalità italiana una busta in cambio di una somma di denaro.Gli operatori sono immediatamente intervenuti: l’acquirente si è subito dato alla fuga, mentre, lo spacciatore è stato sorpreso nell’atto di nascondere nella pensilina di un’abitazione, un involucro contenente circa 31 grammi di marijuana. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con delle banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio le quali sono state debitamente sequestrate insieme alla sostanza stupefacente.

L’uomo dopo essere stato sottoposto ai rilievi foto segnaletici , su disposizione del P.M. di turno è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della locale Questura In attesa del giudizio per direttissima.