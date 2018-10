'attività dell'impresa che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, si trovano ammassati nelle "vanedde" cumuli e cumuli di spazzatura, che impediscono anche il passaggio. È un altro aspetto della questione rifiuti della città di Catania dove da mesi, ormai, la spazzatura occupa gli angoli di molte strade, anche principali, anche del cosiddetto salotto, e sulla quale, il cambio di appalto e il subentro della Dusty alla SenEco non sembra ancora dare i frutti attesi (e sperati).turistica, titolare di una struttura ricettiva in zona, che ha segnalato prontamente quanto trovato stamani a pochi passi dalla sua impresa: sacchi neri stracolmi di pattume a impedire il passaggio delle auto. Il problema, però, non sarebbe legato alla mancata pulizia da parte della ditta che, al contrario, spazzerebbe e raccoglierebbe i rifiuti ogni sera. Ma al fatto che, tra le numerose attività commerciali della zona, in prevalenza locali di ristorazione o somministrazione bevande, ci sarebbe chi abbandonerebbe senza remore i sacchetti in strada.i sacchetti tornino a occupare marciapiedi e carreggiata. occorrono multe frequenti e salate - continua - per inculcare a tutti che si tratta di civiltà".immediatamentea ripulire la strada, ma resta il problema della mancata collaborazione della cittadinanza e della cronica inciviltà che spesso è la vera causa del problema,raccolta, anche in altre zone della città. In corso delle Province ad esempio dove, nonostante il porta a porta, alcuni sacchetti restano sui marciapiedi. E privi di bollino, che invece ne attesterebbe la non conformità a quanto prescritto dalla ditta.