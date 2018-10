di Fabio Cantarella, coordinatore degli enti locali per la Sicilia Orientale, e di Maurizio Ferro, responsabile operativo per Catania e provincia. “Questo partito fino a poco tempo fa era quasi inesistente nella nostra zona – ha detto Barbagallo alla platea - A questo progetto, che porta il nome di Lega Salvini Premier per la Sicilia, si sono uniti molti amici che provengono anche da esperienze differenti. Il nostro è un partito inclusivo, accogliamo chi mette da parte gli interessi personali in favore di quelli dei cittadini”.l'apertura entro l'anno di una sede di circoscrizione, in cui troverà spazio anche lo sportello “Lega a difesa del cittadino”. Un luogo che vuole essere un punto di aggregazione non solo per Giarre ma per l'intero comprensorio ionico etneo. “Abbiamo deciso di spenderci per un progetto serio che affonda le sue radici nel territorio e che rimette al centro della politica i cittadini – ha proseguito l'ex consigliere comunale giarrese – I nostri obiettivi principali sono questi: fornire adeguata assistenza ai cittadini dell'hinterland e creare una nuova classe dirigente. Lavoreremo quartiere per quartiere, cercando di muoverci come territorio unico”.dei comuni limitrofi. Tra i primi ad aderire al partito di Salvini, anche i candidati sindaci di Giarre e Mascali, Francesco Candido, già Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Calà. Ma anche l'ex assessore di Piedimonte Etneo Angelo Valastro e tanti ex forzisti. Annunciate per le prossime settimane volantinaggi e gazebo informativi, è mentre già aperto il pretesseramento per coloro che volessero dare una prima adesione. Il prossimo anno poi si procederà con i tesseramenti. “Vogliamo fare crescere il nostro territorio – ha concluso Giovanni Barbagallo – restituendo dignità a tutta l'area ionico etnea. Ogni volta che vi verrà dato del razzista, dell'omofobo, del fascista o del nazista sorridete. Non siamo niente di tutto ciò”.