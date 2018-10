attecchire un partito che fino a ieri mostrava un carattere smaccatamente antimeriodionale, faceva dell'odio razzista contro i "terroni" il coadiuvante politico dei suoi militanti, ci trattava da subumani inferiori e fomentava idee secessioniste, attentando all'integrità dell'Italia.lo straniero. Le politiche di macelleria sociale del PD hanno prodotto una crescente miseria delle famiglie, precarietà tra i giovani e lavoratori, privazione progressiva di diritti fondamentali sanciti dalla costituzione, quali il diritto al lavoro, alla dignità salariale, alla salute, all'istruzione, alla casa. La Lega intensifica questo attacco concentrando l'attenzione sugli immigrati mentre prosegue le politiche compatibili con l'Ue e il sistema di sfruttamento che colpiscono tutti i lavoratori e le classi popolari. La proposta socio-politica della lega è la guerra tra miserabili: l'uomo nero, cacciato dalla propria terra, dalle politiche di rapina e saccheggio dell'imperialismo Usa e UE, diventa il "nemico del popolo", causa di tutti i mali dell'umanità.di accoglienza e sicurezza. Il decreto Minniti, ex ministro del PD, è precursore delle misure xenofobe, repressive e sfacciatamente disumane di Salvini. Ha istituito i lager libici in cui persino i bambini vengono torturati e stuprati. Ha inserito misure che comprimono libertà fondamentali, come il daspo cittadino e limitazioni del diritto alla difesa. Misure repressive contro poveri, lavoratori, extracomunitari, studenti. Il decreto Salvini si pone in continuità con l'approccio inaugurato da Minniti, comprimendo ulteriormente libertà, violando diritti umani e esacerbando le misure repressive. Concepisce ad esempio, la sicurezza nelle scuole come militarizzazione. Così, mentre gli studenti dell'Isis Gemellaro di Catania fanno lezione al buio e con le torce - precipitando in un tristo medioevo - i militari catanesi fanno un blitz al nautico, per multare ragazzi rei di fumare delle banali sigarette. E' questo il modello sociale che la lega propone: l'odio verso l'extracomunitario e la repressione sistematica come rimedio sociale.Noi comunisti ci opponiamo sia alla macelleria sociale del PD che alla macelleria dei diritti umani della Lega. La conflittualità sociale non si situa nella contrapposizione italiano/migrante, ma tra masse lavoratrici e élite finanziarie. Questa contraddizione non è superabile portando guerra a chi fugge dalla guerra, ma con l'instaurazione di una società che abbia al centro l'essere umano e i suoi diritti, il lavoro, la solidarietà, la cooperazione e la giustizia sociale".