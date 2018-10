,fino al 3 ottobre. Domani mattina il regista catanese Alfredo Lo Piero sarà ospite della trasmissione 1 Mattina, su Rai uno, dalle 7 alle 10, condotta da Franco Di Mare e benedetta Rinaldi, in occasione della Giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione.senza filtri, di chi è stato testimone, soccorritore, protagonista degli sbarchi di migranti quando si concentravano su Lampedusa. Da quando è iniziato il flusso migratorio dalle coste del Nord Africa verso la Sicilia uomini, donne e bambini morti in mare sono circa 20.000. Una strage. "La libertà non deve morire in mare" sarà proposto il 26 ottobre nel Cine Star dei Portali di San Giovanni la Punta.