Sono questi gli ingredienti della delicata inchiesta della Squadra Mobile che lo scorso febbraio permette di far cadere in trappola gli esattori mandati da Sei mesi fa, gli investigatori della Squadra Antiracket hanno fatto scattare le manette ai polsi di Salvatore Crupi e Roberto Mangiagli “beccati” mentre incassavano trecento euro dalla vittima. Le indagini, coordinate dalla pm Tiziana Laudani, hanno permesso di individuare anche gli altri protagonisti della rete criminale che stava imprigionando e soffocando l’esercente. A finire dietro le sbarre, dunque, sono stati Claudio Strano, Antonino Grasso, Orazio Sapuppo e Michele Rao.ma nonostante questo le richieste di pena formulate dal sostituto procuratore della Dda non sono state leggere. Anzi.Claudio Strano a 9 anni e 4 mesi di reclusione, Salvatore Crupi e Roberto Malgiagli a 6 anni di carcere, Antonino Grasso a 5 anni e 4 mesi, Orazio Sapuppo a 4 anni e 8 mesi, e infine Michele Rao a 2 anni e 8 mesi di detenzione.Per la cronaca, i fratelli dell’imputato sono Mario e Alessandro Strano, boss storici del quartiere Monte Po che dai Santapaola hanno scelto di allearsi con i Carateddi di Sebastiano Lo Giudice e Orazio Privitera. Migrazione mafiosa emersa nell’indagine Revenge.Il commerciante riceve 2000 euro dal boss il quale però pretende indietro 2500 euro. Ancora crisi economica, il negoziante chiede un altro prestito. Altri 2000 euro. Anche questa volta il tasso usuario è del 25%. A Claudio Strano il commerciante dovrebbe restituire 5000 euro. Le difficoltà economiche aumentano ed il commerciante riesce a restituire solo gli interessi maturati. Claudio Strano non ammette scuse e manda i suoi picciotti: Crupi e Mangiagli. Tra novembre 2017 e gennaio 2018 i due si presentano molte volte davanti il negozio della zona Borgo di Catania. Dalle intercettazioni si scopre anche che Sapuppo, quello che aveva messo in contatto il commerciante con Strano, sta facendo una sorta di doppio gioco. E partono le minacce, pesantissime: "Sto venendo a prendere tuo figlio…scanno a te e a Sapuppo... me la sbrigo con le guardie e anche con l’esercito…”. Infatti la vittima viene a trovarsi su due fuochi: da una parte Strano e i suoi taglieggiatori, dall’altra Sapuppo che si sarebbe fatto “grande” del suo legame con Antonino Grasso, presunto esponente dei Carcagnusi che sarebbe stato pronto a pesanti ritorsioni.Sarà il turno della difesa.