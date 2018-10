Pur ospitando numerosi turisti non erano in possesso di autorizzazione comunale e non avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate la partita Iva. Militari delle Fiamme gialle le hanno scoperte durante controlli sui siti on line di prenotazione. Le violazioni sono state segnalate ai due Comuni di appartenenza.Inoltre i due gestori delle attività sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per non avere comunicato alla Questura di Catania le generalità delle persone alloggiate nella struttura, reato che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.