è morto in seguito a uno scontro lungo la strada Verzegnis Sella Chianzutan. Il giovane si trovava a bordo della sua Kawasaki 1000, seguita dalla moto del fratello, quando per cause in via di accertamento sarebbe scivolato e finito sotto una “Panda” che procedeva in senso opposto. Il ragazzo sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate.