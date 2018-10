entrambi sono pregiudicati.Per loro, l'accusa è di "di tentato omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo".La misura cautelare è stata emessa a riscontro delle indagini scattate lo scorso 4 settembre quando il personale della Squadra Mobile è intervenuto nel quartiere di San Cristoforo dove erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco.Si era accertato che la porta d’ingresso di un’abitazione, ubicata a piano terra, era stata attinta da numerosi colpi d’arma da fuoco e sul posto venivano rinvenuti e sequestrati bossoli e frammenti di piombo.Le indagini hanno consentito di appurare che nel tardo pomeriggio del 4 settembre, si era verificata un’accesa lite per motivi personali, tra una donna e la figlia di Giuseppe Censabella.Sul posto, accompagnato da Alessandro Scalia a bordo di scooter, irrompeva proprio Censabella che ingaggiava una violenta lite con il proprietario dell’abitazione che aveva spalleggiato la donna; dopo essere venuti alle mani, Censabella si allontanava per poi ritornare sul posto armato di un bastone con il quale cercava di picchiare l’uomo, senza riuscire nel proprio intento.Censabella si allontanava di nuovo sempre a bordo del ciclomotore, preannunciando il proprio ritorno armato di pistola per sparare al suo antagonista ed alla sua famiglia.armato di pistola e, senza scendere dal mezzo, esplodeva otto colpi d’arma da fuoco verso la porta dell’abitazione, non riuscendo nell’intento di attingere le vittime che, accortesi della sua presenza, facevano precipitosamente rientro a casa chiudendo le imposte.Il sopralluogo eseguito dal personale del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica permetteva di attestare che tutti i colpi erano stati sparati mirando alla porta dell’abitazione, in particolare due di essi si conficcavano, senza trapassarla, nei battenti in ferro - che avevano attutito l’impatto dei proiettili, mentre la porta in alluminio era stata perforata - ad altezza idonea ad uccidere chi si fosse trovato dietro alla porta.