Conservatorio, picchetto di protesta dei lavoratori

hanno dato vita a due picchetti a presidio degli ingressi della importante istituzione accademica catanese. Con la propria azione i dipendenti, sarebbe meglio dire ex- dipendenti, intendono denunciare la grave condizione in cui versano decine di famiglie che dall’oggi al domani si sono visti recapitare la lettera di licenziamento da parte della ditta per la quale lavoravano e che forniva i servizi esterni al “Conservatorio” di Catania. Servizi senza i quali viene ad essere, di fatto, paralizzata l’intera attività della istituzione catanese. Quella di oggi non è altro che la manifestazione di una profonda condizione di disagio nella quale versa Catania e il suo “Conservatorio”, nella fattispecie.che proprio oggi avrebbero dovuto avere inizio le prove di selezione per i, circa, cinquecento candidati all’ammissione ai corsi accademici che avevano fatto richiesta all’inizio della scorsa estate. Tutti questi ragazzi, infatti, dalle cui famiglie sono sostenuti e incoraggiati nel seguire le proprie passioni per le arti e la musica in particolare, a fronte delle spese sostenute potrebbero pure veder sfumare il sogno di entrare al “Conservatorio. Non va dimenticato, anche, l’indotto che viene messo in moto dal “Conservatorio” visto che la maggior parte dei propri studenti sono “fuori sede” e dunque vengono a vivere a Catania attivando quel meccanismo economico (affitti, acquisti, etc.) che consente “far girare moneta” con tutto ciò di buono che ne consegue.