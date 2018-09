è durata quasi tutta la giornata e ha visto la partecipazione dei sindacati e di tutte le aziende che dal primo ottobre subentreranno nella gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo.rimangono fuori dall'appalto e quindi senza lavoro. Tutte le riunioni svoltesi per cercare di risolvere la situazione non hanno avuto esito positivo e se l'ultima convocata in Prefettura aveva aperto un piccolo spiraglio, quella di ieri ha decisamente chiuso la porta in faccia. "La proposta delle aziende è misera, solo poche ore ciascuno a settimana pur di fare lavorare tutti, ma deve esserci un minimo dignitoso, quasi non ti conviene tolte le spese. I lavoratori non hanno assolutamente voluto accettare queste condizioni", spiega il segretario regionale del sindacato Snalv, aderente alla Confsal, Antonio Santonocito.dei lavoratori di riuscire a ottenere un lavoro. I sindacati annunciano che non si fermano, "spingeremo per l'interessamento della Prefettura, non possiamo lasciare a casa oltre 150 lavoratori e quindi 150 famiglie", afferma Antonio Santonocito.