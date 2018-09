Sulla costa di Stazzo, frazione acese, le ondate si abbattono ancora, ma non superano i due metri di altezza. Gli spruzzi sfiorano i passanti mentre anche le istituzioni iniziano a contare i danni: reagisce con decisione chi ha visto le proprie imbarcazioni smantellate dalla mareggiata d’inizio autunno.si prova ancora a recuperare parte del tavolato e dei pali più grossi. L’unico solarium ancora in piedi è tutto contorto. Varie le reazioni tra il porticciolo e le calette: “Succede tutti gli anni, ma i danni si riparano”, commenta un anziano, “basta ca nun n’astruppiamu”. Nessuno sembra essersi fatto male nelle scorse giornate, ma il sole nuovamente estivo illumina ogni dettaglio di quanto è andato in pezzi.nota uno degli operai intenti a sgomberare. Nel porticciolo diverse imbarcazioni restano ormeggiate nella parte meno profonda dello specchio d’acqua; una è quasi del tutto allagata, un’altra si è capovolta e continua a sfasciarsi contro la banchina.“Il porticciolo va completato, scriva questo, bisogna proseguire il molo!”, lamenta il più anziano, che da ciò spererebbe maggior tutela. Qualcuno trova anche il modo di godersi la giornata: tanti i telefoni puntati verso le ondate che continuano ad arrotare il lungomare: forse un selfie con la mareggiata potrebbe fare tendenza. Nelle insenature il mare sembra infine placarsi, ma la calma è illusoria e gli scogli tornano rapidamente a tremare sotto il fuoco di fila dei frangenti. Col trascorrere della mattinata gli animi si rasserenano. Tra i bagnanti, tanti si scaldano al sole sulla spiaggetta lavica e qualche ragazzo fa pure il bagno: per i più giovani, gli oggetti che il mare ha sottratto diventano preziosi, non tanto per il valore quanto per la provenienza stessa.Così, dopo l’estate, si ristabiliscono le distanze tra acque ed esseri umani.“Credo non si sia mai vista una mareggiata simile: ha flagellato la costa dai confini con Catania fino ad Acireale”, commenta il sindaco Filippo Drago: ”Abbiamo avuto danni notevoli perché le strutture balneari erano ancora montate: credo siano rimaste tutte danneggiate”.si è avvicendato l’impegno dei corpi statali, degli operatori delle strutture balneari e di semplici cittadini che hanno ripulito la costa da tonnellate di detriti. Non sono mancati interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. “Oggi abbiamo messo il paese in sicurezza; dalla settimana prossima avremo dati certi sui danni e procederemo a chiedere i rimborsi a Stato e Regione secondo le relative competenze, invocando se necessario anche lo stato di calamità”, prosegue Drago, ipotizzando danneggiamenti per qualche centinaio di migliaia d’euro.“Il Comune sarà concretamente accanto a pescatori, diportisti, operatori turistici e a tutte le persone colpite”, tiene a precisare il sindaco.Un comunicato della Protezione Civile ribadisce la volontà di procedere al censimento dei danni: ci si potrà registrare come soggetti danneggiati presso l’ufficio Protezione Civile del Comune acese, fornendo i dati personali e la descrizione dei beni andati distrutti.