Tra le strutture che hanno subito ingenti danni, quella di Michele Santoro, uno dei titolari del lido “La Battigia”, uno stabilimento di circa 3.000 mq, associato Unimpresa Assoesercenti: «Le due piattaforme calpestabili che conducono a mare sono state completamente devastate - racconta Santoro - facendo saltare ferro e legname delle impalcature che a loro volta, sollevandosi, hanno distrutto la piscina interna di 6x12 mq. A primo impatto i danni quantificati superano i 40/50 mila euro, ma nei prossimi giorni attendiamo l’arrivo di tecnici specializzati e un perito che verificheranno lo stato delle cose. A ciò si aggiungono i danni in vista della imminente apertura di un locale per la ristorazione».davanti ai suoi occhi: «Al momento siamo molto scoraggiati, anche perché l’assicurazione non copre i danni derivanti da una mareggiata, una vera beffa. Attendiamo un segnale da parte del sindaco di Catania, chiediamo che l’Amministrazione ci convochi per discutere insieme e trovare una soluzione, finire una stagione così é davvero devastante».direttore provinciale di Unimpresa Assoesercenti Catania: «Chiediamo l’adozione delle delibere di Giunta per il riconoscimento delle calamità naturali per gli eventi eccezionali che si sono verificati, soprattutto nelle zone del lungomare, ma proponiamo anche che una parte dei canoni demaniali versati alla Regione Siciliana diventino eventuale contributo da concedere per il ripristino delle strutture danneggiate. Infine chiediamo che l’Amministrazione impegni un fondo a sostegno di queste imprese per consentire loro di ripristinare i danni subiti.Amministrazioni comunali l’adozione della delibera per lo stato di calamità naturale e sulla questione chiederemo immediatamente audizione all’Assessorato regionale alle Attività Produttive».sezione di Catania. "Occorre - afferma - che a politica comprenda il momento delicato per i gestori dei lidi balneari colpiti dalla mareggiata, e si adoperi affinché si possano mettere questi imprenditori nelle condizioni di poter ripartire, senza subire ulteriori danni"