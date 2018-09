Si è svolta ieri mattina l'iniziativa promossa dall'Associazione Libera Impresa, che grazie alla collaborazione di un'azienda, ha potuto ripulire il muro del palazzo e rimuove il graffito che inneggiava alla mafia. Un piccolo segno per riaffermare la cultura della legalità a cui hanno voluto partecipare oltre al presidente Rosario Cunsolo e al vicepresidente Salvatore Strano di Libera Impresa, anche Giuseppe Coco, segretario del sindacato di Polizia Sap. A volte, in fondo, bastano piccoli gesti per gettare il seme della legalità.