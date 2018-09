i battenti il 30 settembre e chiuderà il 31 dicembre 2019, ci sarà anche lui tra i tanti artisti presenti per la festa di apertura. E darà i vita a un'istallazione che, sicuramente, non lascerà indifferenti.e si diploma all'Accademia delle belle arti in fotografia. Ma, in poco tempo, si afferma nel panorama nazionale per la versatilità delle sue produzioni. tanto da partecipare a prestigiosi eventi - ha preso parte alla Biennale giovani - e da ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Amnesty International 2017 per la fotografia.con la comunità di sant'Egidio - che Di Giovanni affronta con l'occhio dell'artista ma il cuore del siciliano, che sa cosa voglia dire dover abbandonare la propria terra, da una parte, e accogliere chi non ha nulla, dall'altra.alla nuova avventura del Macro con Macro asilo, il nuovo dispositivo ideato da Giorgio de Finis, curatore del progetto, che trasformerà l’intero museo in un vero e proprio organismo vivente, “ospitale” e relazionale, che inviterà all'incontro e alla collaborazione persone, saperi e discipline in una logica di costante apertura e partecipazione della città e del pubblico. L’ingresso sarà, infatti, libero per tutti.sulla staticità e sul cambiamento, motore di ogni cosa ma elemento di preoccupazione e paura. "Un omaggio a quello che sta avvenendo al Macro - afferma Di Giovanni - e al contempo una critica delle critiche: un grande polverone verso il nuovo direttore e la nuova direzione. Ma si sa, i cambiamenti spaventano alcuni e di fronte al cambiamento il mondo si divide a metà. E così è nell'arte.Io darò vita a una un'istallazione traslocando l'ufficio del direttore, gli scaffali, la mobilia, realizzando un grande totem. Un po' sul filone di The gallery relocation.Di fatto, il trasloco è cambiamento, è spostamento (come lo è l'immigrazione). Io cercherò di dare vita a questo concetto e, nel contempo, di realizzare anche un muro con i cartoni per creare un solo varco, un solo passaggio.Beh, era un desiderio che avevo da tempo. Un sogno che avevo sin da piccolo e che si realizza, così come poter esporre insieme ad Adrian Paci per la prima colta.Io sono nato a Catania. Qui ho studiato e le basi me le ha date la mia città, oltre che la mia famiglia. La Sicilia mi ha dato la possibilità di raccontare le migrazioni, non sempre oggetto di attenzione da parte degli artisti siciliani. Io lavoro con i migranti 365 giorni l'anno e sto portando avanti un progetto che mi sta impegnando giornalmente.