Tenta di imbarcasi con una spada

L’uomo si stava imbarcando su un volo diretto a Cagliari, quando è stato bloccato dai poliziotti e condotto negli uffici della Polizia di Frontiera: all’interno della sua valigia (regolarmente imbarcata in stiva) è stata rinvenuta una spada, una katana, dalle dimensioni totali di 104 centimetri e con una lama affilata in acciaio, con taglio e punta, della lunghezza di 73 centimetri.La spada contenuta nella valigia, quindi, costituisce una vera e propria arma e non un attrezzo sportivo, il cui porto, salvo casi espressamente previsti dalla Legge, è sempre vietato.