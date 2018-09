I militari sono risaliti alla discarica grazie al pedinamento dell’autocarro del denunciato che, ieri sera, carico di ogni tipo di rifiuto speciale (frigoriferi, lavatrici, climatizzatori ecc. ecc.) si è recato in Contrada Frangello per sversarne il contenuto altamente inquinante.L’intera area, di circa 2 mila metri quadri, circondata da diverse colture tipiche della zona, è stata posta sotto sequestro, atto immediatamente notificato anche al comune che provvederà alla bonifica e la messa in sicurezza del sito.