è in procinto di compiersi a Ragalna ad opera dell’Amministrazione locale che, in seguito ad una convenzione con l’azienda PMG (Progetto Mobilità Garantita), e in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Belpasso, disporrà di un secondo mezzo di trasporto a beneficio di tutti quei cittadini che ne facciano richiesta.e alla generosità di sponsor sensibili, verrà presentato e benedetto da Padre Giuseppe Sammartino, a Ragalna, sabato 29 settembre, in piazza Cisterna. Come da programma si terrà al termine della Celebrazione eucaristica in onore della Santa patrona del paese etneo, prevista alle ore 19.00, alla presenza dei responsabili della PMG, di tutta l’amministrazione locale, nonché del Sindaco di Belpasso, Daniele Motta, con il quale il Sindaco di Ragalna, Salvo Chisari, condivide il progetto.L’operazione “mobilità” garantita è resa possibile dal sostegno degli sponsor i cui marchi verranno apposti sul mezzo. Al Comune il solo costo del carburante e il reperimento del conducente, con la gioia nel cuore di poter aiutare e magari strappare un sorriso.