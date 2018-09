"l'assenza in Consiglio sulla delibera dell'Asec del gruppo Diventerà Bellissima e di alcuni consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia è il sintomo di una crisi della maggioranza" e come già si facciano i nomi dei nuovi presidenti: "all'Asec l'avvocato Rallo per Fratelli d’Italia, all'Amt Angelo Sicali per Diventerà Bellissima e a Sostare l'avvocato Dario Daidone per Forza Italia". "Ritengo invece - ha aggiunto Di Salvo - che Puccio La Rosa all'Amt, Luca Blasi a Sostare e Francesco Bizzini all'Asec debbano continuare a guidare quelle aziende proseguendo l'importante azione di risanamento iniziata. Dia un segnale, il sindaco Pogliese, che non intende far prevalere logiche di spartizione politiche e che invece riconoscere il lavoro compiuto e facilmente riscontrabile dai bilanci di queste aziende partecipate".