L'ispezione, compiuta dai militari della stazione di Francavilla di Sicilia, è stata disposta in seguito ad una serie di segnalazioni da parte dei cittadini, ma anche dell'amministrazione comunale, nelle quali venivano evidenziati cattivi odori e colonne di fumo provenienti dalla struttura. Episodi che lasciavano ipotizzare una serie di irregolarità nella gestione dei rifiuti. Nel corso del blitz i carabinieri hanno rilevato un’area di circa 100 mq in cui erano evidenti le tracce di un recente incenerimento di rifiuti. Non è chiara la natura dei rifiuti dati alle fiamme ma ulteriori accertamenti, che potrebbero essere disposti dall'autorità giudiziaria, potranno fornire risposte. Durante il controllo è stato accertato anche come alcuni rifiuti venissero stoccati pur essendo privi di identificazione, non separati per tipologia, accatastati in aree non pavimentate e privi di copertura, dunque esposti agli agenti atmosferici.L'intera area, pari a 7576 mq, comprensiva di capannone, uffici e macchinari, è stata sequestrata. L'impianto fino ad oggi era utilizzato anche da altri comuni della provincia di Messina, tra cui Taormina e Giardini Naxos.