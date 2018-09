A dichiararlo è il Segretario Generale Aggiunto dell’OSAPP - Domenico Nicotra - che rende nota l’ennesima, ma stavolta efferata e cruenta, aggressione subita da un Poliziotto Penitenziario registratasi durante un servizio di traduzione. "Questa volta, prosegue Nicotra, è stato necessario l’intervento di molto del personale di Polizia presente sul piazzale dell’istituto catanese di Bicocca dove un detenuto di origine messinese per motivi ancora sconosciuti si è scagliato contro un Poliziotto Penitenziario Palermitano prendendolo letteralmente a morsi e avendo pure la possibilità di scagliare un pugno in pieno volto." "Il Poliziotto immediatamente medicato all’interno del Penitenziario è stato giudicato guaribile in almeno 10 giorni salvo ulteriori conseguenze non registrate nell’immediatezza." "Ancora una volta la Polizia Penitenziaria in Sicilia è succube di un sistema prossimo al collasso perché non si può pretendere di fare sicurezza senza personale di polizia che è stato decimato dal precedente Governo tramite la Legge c.d. Madia." "È anche per questo, conclude il sindacalista, che il 5 di ottobre prossimo l’OSAPP manifesterà pubblicamente dinanzi la Casa Circondariale di Catania Bicocca per la mancanza di personale del Corpo.""Un’azione che fa riflettere- dice il Coordinatore Regionale del SiNAPPe , Rosario Mario Di Prima - non possono essere sottovalutati simili episodi o, messi in dubbio le aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria - Continua Di Prima- Il caso odierno ci dovrà fare riflettere perché perpetrato all’interno del piazzale della Casa Circondariale di Catania “Bicocca”, all’atto della consegna del detenuto da parte della scorta proveniente da Palermo ai colleghi della scorta di altro Istituto, dove il detenuto era destinato. La violenza gratuita - dice Di Prima, “dimostra la intolleranza da parte di diversi detenuti alle regole penitenziarie”, che ne vede aumentare sistematicamente le azioni e gli eventi critici ai danni del personale di Polizia Penitenziaria". L’episodio si svolge nel piazzale interno della Casa Circondariale di Catania “Bicocca”, durante il trasbordo del detenuto da un mezzo all’altro, proprio per effettuare la traduzione verso altre sedi. "Va tutta la nostra solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria ma soprattutto al collega direttamente interessato nella violenza al quale formuliamo gli auguri di pronta guarigione", dice Di Prima.