Lo ha annunciato stamane a Catania l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza a margine di un incontro su "Ricerca sanitaria, prevenzione nel territorio e attualità nel trattamento delle malattie infettive metaboliche e neoplastiche". "E' una grande sfida per la città e per tutto il sistema sanitario regionale, ha detto Razza - che diventa più moderno ed accogliente che, in un segmento così importante come quello del Pronto Soccorso, raccoglie le esigenze dei cittadini". Razza ha anche annunciato l'apertura, ad ottobre dell'ospedale di Ragusa. "Sostanzialmente - ha sottolineato Razza - la sanità regionale si é messa in cammino e lo sta facendo in modo rapido. Sono convinto che i cittadini da qui a qualche anno potranno notare in tutta la Sicilia la differenza". All'incontro era attesa la ministra della Salute Giulia Grillo.