Via a Wedding and Living

la sesta edizione di Wedding and Living. Il salone della sposa e della casa organizzato da Expo dedicato al matrimonio made in Sicily che durerà tre giorni, da oggi a domenica prossima. In collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e il Sicilia Convention and Visitors Bureau.Quest’anno Wedding and Living al suo interno avrà tantissime sorprese per le coppie che arriveranno da tutto il sud Italia.con la formula all-inclusive, premi e gadget durante tutto lo svolgimento della fiera.Un viaggio attraverso i matrimoni di tutto il mondo, da Londra a New York, con tutte le anteprime moda sposo e moda sposa.Una tre giorni interamente dedicata alle future coppie con tutte le novità presentate al bridalweek di Milano, Barcellona e Parigi.Una visione internazionale dell’evento matrimonio #madeinsicily.