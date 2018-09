Gli agenti delle Volanti, durante la consueta attività di controllo del territorio, volta a prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno sorpreso il predetto Zappalà in via Ustica, nel quartiere di San Giovanni Galermo, ove esiste una nota piazza di spaccio.contatti con alcuni conducenti di automobili, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale sono stati rinvenute ben 12 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio. Alla luce di quanto accertato, lo spacciatore è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.