è stata orientata verso uno spazio non convenzionale. Per i primi 15 anni la nostra attività è stata principalmente di produzione ed esecuzione, anni durante i quali ci siamo dedicati ai grandi inediti come l’incisione della Messa in Sol minore di Vincenzo Bellini o la registrazione di alcuni brani del compositore catanese Giuseppe Geremia o del palermitano Alessandro Scarlatti. Negli ultimi 15 anni, invece, ci siamo dedicati all’organizzazione dell’attività concertistica preferendo repertori poco frequentati e contaminazioni, convinti che il pubblico abbia bisogno sempre di nuovi stimoli. Contaminare per noi significa condurre per mano il nostro pubblico all’ascolto, e introdurre parti danzate o recitate all’interno di un concerto significa alleggerire, aprirsi a un pubblico più eterogeneo, agevolare la fruizione della musica classica».Chant D’Automne è un ciclo di quattro appuntamenti, impaginati all’insegna della contaminazione, che prenderanno il via domenica 30 settembre alle ore 19.30 alla Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania con Sinfonie di vibrazione. Un rito di rigenerazione sensoriale al quale si assisterà, oltre che seduti sulle normali sedie, anche su cuscini e tappetini da palestra (per cui è consigliato indossare abbigliamento comodo). Il concerto prevede, infatti, l’esecuzione di musiche concepite per mettere in luce l'aspetto terapeutico del suono, eseguite da Alfio Sciacca ai gong e Giovanni Caruso alle percussioni, e da Isabella Libra al pianoforte e video. Si tratta di un viaggio sensoriale suddiviso in tre atti. Il primo atto è “Chromoconcerto” una danza tra musica e colori che condurrà il pubblico a stati emotivi eterogenei. Il secondo momento sarà contraddistinto dal suono suggestivo dei tamburi giapponesi “Taiko", spettacolari e potenti, il cui suono è considerato da molti sensuale ed avvincente, famosi anche in occidente per le loro vibrazioni capaci di rigenerare corpo e anima. L’ultimo momento, che sarà caratterizzato dal buio assoluto per facilitare una respirazione naturale, sarà contraddistinto dal suono dei “Gong Drums”, un tipo speciale di tamburo dall'intonazione molto grave chiamato anche “Tom Tom”, che ammalia e commuove l’ascoltatore. Lo strumento affonda le proprie origini nello sciamanesimo e le vibrazioni prodotte sono in grado di donare serenità e pace all'anima.Il programma di Chant D’Automne prosegue domenica 14 ottobre con Giacomo Puccini e la poetica delle piccole cose, un concerto guidato da Aldo Mattina e dedicato alla poetica dell’antieroe pucciniano: una carrellata di tutti i personaggi delle opere di Giacomo Puccini, affidati ai soprani Gonca Dogan e Carmen Maggiore, al tenore Filippo Micale, accompagnati dal pianoforte di Ivan Manzella. Il 21 ottobre la Camerata Polifonica Siciliana porta a Catania il Goffriller Ensemble del M° Epifanio Comis, il pianista e direttore d’orchestra catanese riconosciuto in ambito internazionale, che insieme ad alcuni dei migliori solisti catanesi (Vito Imperato e Giovanni Anastasio ai violini, Alberto Salomon alla viola e Benedetto Munzone al violoncello) eseguirà le musiche di Mozart e Schumann. Il 2 dicembre si conclude ancora all’insegna delle contaminazioni con Spazio. Gesto. Colore. Parola. Suono, un percorso nella musica contemporanea, da Giacinto Scelsi a Francesco Pennisi, eseguito dal New Music Consort con la voce recitante di Andrea A. Maccarrone. Il concerto sarà introdotto da Alessandro Mastropietro, ricercatore di Musicologia e Storia della musica, che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro Nuovo teatro musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973 edito da Lim – Libreria musicale italiana.Oltre ai quattro concerti programmati alla Pinacoteca del Museo Diocesano (per cui è già aperta la campagna abbonamenti) la Camerata Polifonica Siciliana a dicembre sarà protagonista di due date organizzate in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Il 21 dicembre al Teatro Massimo Bellini è in programma un concerto dedicato alle famiglie che vedrà esibirsi il Bellini Ensemble su musiche natalizie tratte dai cartoni animati e film natalizi, mentre il 22 dicembre al Teatro Sangiorgi sarà la volta della Piccola Orchestra Popolare C.O. Panzillo, formazione napoletana che proporrà un viaggio nella storia della musica partenopea: dalle villanelle alle tammurriate, le tarantelle, il canto a fronna, l’opera buffa, i canti di malavita e quelli religiosi, le macchiette e le canzoni del teatro di Viviani, fino al grande repertorio classico e moderno. La Camerata Polifonica Siciliana gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e dell’Assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione SicilianaSINFONIE DI VIBRAZIONE Un rito di rigenerazione sensoriale Alfio Sciacca e Giovanni Caruso gong e percussioni Isabella Libra pianoforte e video Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, di portare con sé un tappetino da palestra e di osservare una dieta leggera. L’organizzazione - previa richiesta - metterà a disposizione cuscini o sedieISABELLA LIBRA Nasce a Catania e si laurea in pianoforte presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, nel quale attualmente ricopre incarico a cattedra. Concertista eclettica, suona in svariate formazioni e ha lavorato con danzatori e attori di chiara fama; ha ricoperto il ruolo di attrice pianista in svariati film ed è stata consulente musicale del regista Franco Zeffirelli per la pellicola Storia di una capinera. Nel 2008 si trasferisce a Lugano e inizia una proficua collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana, nel quale tiene seminari sull’interazione tra “luci, colori e suoni” e sviluppa forme esecutive altre. Ha seguito un corso di Arteterapia, conseguendo la certificazione presso l'IRG - Istituto Ricerche di Gruppo. Collabora inoltre con artisti del colore e della fotografia ed esegue concerti in Svizzera e in Italia ottenendo grande successo e unanimi consensi da parte del pubblico e della critica «proprio per l'originalità creativa che la distingue».ALFIO SCIACCA Ha fondato l’Accademia dell'Armonia di San Gregorio di Catania, presso la quale si svolgono attività ed eventi inerenti al benessere psico-fisico, come ad esempio “bagni di gong”, “massaggi vibrazionali”. Vanta rilevanti collaborazioni con professionisti dello yoga ed è maestro di Gong Drums e Tom Tom. Ha ideato e curato nel 2016 la regia del Cantico dell'Anima, Gong opera ispirata al Libro Tibetano dei morti con voce di Alessandro Preziosi, musiche di Giovanni Ferrauto e con la partecipazione del Coro e dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.GIOVANNI CARUSO Laureato in percussioni a Palermo, insegna percussioni presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania. Raffinato musicista e concertista, si è esibito in grandi sale da concerto, tra le quali: la Markin hall di New York, il Boston college di Boston , l’Auditorium Giuseppe Verdi di Milano, il Teatro di San Carlo di Napoli, il Salone della Musica di Torino, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Palermo ed altre. Ha collaborato con orchestre importanti, fra le più rilevanti collaborazioni si citano: l'Orchestra Sinfonica Siciliana, la Polifonica Siciliana, la Brass Goup di Palermo. È direttore musicale del gruppo “Percussio Mundi “ col quale ha eseguito concerti in tutto il mondo. Dal 1994 fa parte della G. Sollima band. Si è esibito con artisti importanti come Arturp Sandoval, Michael Tork, Lucio Dalla, Eliodoro Sollima e tanti altri. È endorser dei piatti Uffp e delle bacchette Lantek.Informazioni e prenotazioni - Tel. 3920889640 (da lunedì a venerdì h 9.30 – 13 e h 16.30-20) Prevendita online boxoffice.cpsmusic.com Biglietti: intero € 10, ridotto € 8, ridotto studenti e bambini € 5