CATANIA - Le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Catania si troveranno, alle 10 di domani mattina, nella chiesa di san Michele ai Minoriti di via Etnea, per la Santa Messa in celebrazione di San Michele Arcangelo, Santo Patrono degli uomini in divisa blu.Insieme al Questore Alberto Francini, il vice Prefetto Vicario dott. Enrico Gullotti, il rappresentante del Sindaco di Catania, i Comandanti Provinciali delle altre Forze dell’Ordine della provincia etnea e le massime Autorità civili e militari, prenderanno parte al rito concelebrato dall’Arcivescovo di Catania mons. Salvatore Gristina e dal Cappellano della Questura, don Salvatore Interlando.In chiesa, saranno presenti non solo i poliziotti, ma anche i familiari delle vittime del dovere, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – di cui quest’anno ricorre il 50° dalla fondazione – e, come ogni anno, i numerosi cittadini che prendono parte a questo momento solenne di comunanza di sentimenti e di speranze.