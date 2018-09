del nuovo comitato di presidenza, tenutasi a Napoli. Una scelta fortemente sostenuta dal Presidente onorario Paolo Longobardi e dal Presidente nazionale Giovanna Ferrara.e politiche del credito alle imprese, che giungono dopo un percorso volto alla crescita e al rilancio del territorio, il quale vedrà il massimo impegno nella profusione della cultura imprenditoriale, con l’obiettivo di far crescere le competenze della nuova classe dirigente di Unimpresa.del territorio - ha dichiarato a caldo Politino, subito dopo il conferimento dell’incarico nazionale - con i quali potremmo condurre insieme azioni e lavori, al fine di riaffermare a tutti i livelli il valore del negozio di vicinato nei centri storici, così come nelle periferie. Salvaguardare, in definitiva, la tradizione del piccolo commercio, promuovendo nel contempo azioni volte ad agevolare l’accesso al credito per i piccoli imprenditori”. Salvo Politino, è direttore provinciale di Unimpresa Catania. Ricopre inoltre l'incarico di Vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa.