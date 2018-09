tra i suoi luoghi più suggestivi le iniziative del progetto europeo Sharper, organizzato a Catania da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università. Per mostrare gli aspetti più emozionanti della ricerca scientifica, applicata a tutti i campi del vivere quotidiano. “Intendiamo far passare l’idea che la ricerca sia patrimonio di tutti e tutti, in ogni campo, possano contribuirvi”, sottolinea il rettore Basile: “La professione di ricercatore comporta grandi soddisfazioni, malgrado la lunga gavetta necessaria, e questo vogliamo si sappia”. ùdi Fisica nucleare- può eccellere, come sottolinea il direttore dell’INFN Giacomo Curtone: “L’evento di venerdì ha varie parti dedicate ai più giovani e anche ai bambini: puntiamo sulla divulgazione, hanno risposta decisamente positiva le visite scolastiche ai laboratori e anche il coinvolgimento nei progetti di alternanza scuola-lavoro”. Nell’iniziativa saranno convolte non solo le punte di diamante del mondo accademico -CNR, Scuola Superiore, INGV- ma anche associazioni ed enti cittadini, ciascuno con le proprie specificità: dalle Officine Culturali al Teatro Stabile, passando per le accademie di arti marziali e la Ferrovia Circumetnea.e divertirsi. Nella Cittadella universitaria il dipartimento di Scienze Chimiche, i Laboratori Nazionali del Sud e l’Osservatorio astrofisico ospiteranno –tra molti- incontri coi ricercatori, visite guidate ed esperienze scientifiche interattive per bambini. Piazza Università si animerà nel trasmettere le magie della fisica a curiosi di tutte le età: spiccheranno le attività relative ai rilevamenti sulla scena del crimine, mentre al Palazzo Centrale saranno in mostra pezzi delle proprie collezioni. Anche a Palazzo Sangiuliano la viva voce dei protagonisti della ricerca introdurrà alla biologia marina e alla fisica…in cucina. Con un sottile gioco di contrasti, negli ambienti cinquecenteschi del Monastero dei Benedettini si approcceranno le ultime frontiere informatiche, senza trascurare per questo libri ed opere d’arte; e coi “cacciatori d’opere d’arte” ci si potrà emozionare alla pinacoteca del Castello Ursino.Ma tra i due poli, storico e tecnologico, faranno da tramite le stazioni della metropolitana: qui s’incontreranno tecnologie quantistiche, scacchi giganti, tempeste solari e perfino un duello tra Stromboli ed Etna. Molte ore trascorreranno in fretta alla Città della Scienza, scoprendo le meraviglie costruttive dei droni o dilettandosi con giochi strategici ed ottimi testi scientifici suggeriti da esperti. Varie attività interesseranno anche la giornata di sabato 29: tra queste una passeggiata in quota lungo i sentieri etnei di Piano Bottara. Il sito fornirà tutte le informazioni necessari per godersi al meglio questa “notte” non solo scientifica.