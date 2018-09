Il giovane, assistito dal difensore di fiducia Massimo Monastra, si è detto pentito dell'accaduto ed ha ammesso di aver accettato di tenere armi e droga per conto di terze persone per necessità economiche. L'avvocato Monastra ha chiesto e ottenuto l'applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, considerato l'atteggiamento collaborativo mostrato dal 25enne, recentemente divenuto padre.uno spirito di collaborazione, ammettendo di avere nella propria disponibilità un appartamento limitrofo e consegnando ai militari dell'Arma la chiave per accedervi. All'interno di quell'alloggio, grazie al fiuto di uno dei cani antidroga in forza al Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono stati rinvenuti 10 chili di marijuana, suddivisa in 6 pacchi avvolti nel cellophane, 40 grammi di cocaina, all'interno di un involucro di plastica, due pistole, 1 Glock ed 1 Bruni, avvolte in calzini, e 40 munizioni cal. 7,65, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento delle dosi.il giudice ha ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari in casa della madre a Giarre per evitare il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato. Intanto le indagini proseguono per risalire ai complici di Andrea Leonardi.