Pub, Sale Bingo, Internet Point e luoghi di ritrovo”, hanno conseguito i seguenti risultati: Denunciato un 35enne di Santa Venerina, quale amministratore unico di una ditta operante in quella Via Stabilimenti, poiché ritenuto responsabile di aver installato ed utilizzato impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro senza l’accordo sindacale, ovvero l’autorizzazione dell’I.T.L. di Catania.ditte: La prima a Santa Venerina (distributore di carburanti con annesso bar ristoro) per aver occupato 2 lavoratori in nero su 8 presenti; la seconda a Trecastagni (ristorazione) per aver occupato 5 lavoratori in nero su 5 presenti (100%); la terza sempre a Trecastagni (ristorazione) per aver occupato 4 lavoratori in nero su 9 presenti.3 lavoratori a tempo pieno malgrado il contratto collettivo fosse applicato a tempo parziale. In questo caso i carabinieri hanno provveduto ad elevare sanzioni, per il recupero contributivo e assicurativo, per euro 15.000. Nel complesso i militari hanno elevato sanzioni per oltre 60.000 euro.