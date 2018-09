simulatori, trucca bimbi e Cosplay sono gli appuntamenti delle due giornate dedicate al mondo dei giovanissimi e non solo. Gli E-Sport, infatti, entrano ufficialmente nei Giochi Olimpici Asiatici del 2022 e saranno presenti anche durante l'Asian Indoor and Martial Arts Games.milioni di follower sulle varie piattaforme social. Due web star che con la loro presenza porteranno il nome de “Le Zagare” e di tutta la provincia di Catania in tutto il mondo. Le loro storie instagram, infatti, vengono visualizzate da follower di tutto il pianeta. GiampyTek, nickname di Pietro Prestigiacomo è uno youtuber italiano. I suoi video trattano principalmente di tecnologia e videogiochi. Ha aperto il suo canale YouTube il 18 ottobre 2011. Il suo primo video, caricato a pochi giorni di distanza, è un gameplay su Left 4 Dead 2. In seguito, continua a pubblicare gameplay, in particolare di videogiochi come Call of Duty, Minecraft, Trine 2 e Nation Red. Adesso conta milioni di followers e di view. I videogiochi e l'informatica sono la sua passione! xMurry, il cui vero nome è Giorgio Muratore.un corso di chitarra elettrica. Durante il periodo del liceo conosce GiampyTek e, grazie ai suoi racconti, anche Giorgio decide di iniziare a realizzare video da caricare su Youtube. Insieme alla società organizzatrice, la Showtime e le società partner dell’evento, saranno presenti anche Giovanni Caramazza, coordinatore Regionale di Educazione Fisica al – Usr Sicilia, Ufficio scolastico regionale. Fabio Gioia, presidente regionale Ente di promozione sportiva Asc – Sicilia e vari rappresentanti della Federazione Italiana E- Sports. GiampyTek & Xmurry, oltre ad essere i super ospiti della manifestazione, entreranno proprio in gioco nelle competizioni e si racconteranno ai fans. Per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi presenti al Parco Commerciale “Le Zagare” è possibile visitare la pagina facebook “Parco Commerciale Le Zagare”.